Schule Glarus Nord: «Der Lohn wird ein Thema bleiben»

Stefan Gabriel ist hinter dem Kistenpass in Brigels im Bündner Oberland aufgewachsen und sagt von sich, er habe das Glück gehabt, beruflich auf der ganzen Welt herumgekommen zu sein. Seit ein paar Monaten ist der 45-Jährige Rektor der Schule in Glarus Nord und wohnt in Niederurnen. Er sagt: «Als Bergler bleibt man ein Bergler.»