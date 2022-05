Es geht buchstäblich um Leben und Tod am 15. Mai, bei der nationalen Abstimmung über die Änderung des Transplantationsgesetzes. Das lässt sich bei eidgenössischen Vorlagen eher selten feststellen, glücklicherweise. Diesmal aber ist es so, auch wenn der Abstimmungstext in seinen umstrittenen Passagen letztlich Verfahrensfragen zur Spendebereitschaft klärt. Dahinter steckt aber weit mehr, dahinter stellen sich moralisch, ethisch und für viele auch religiös höchst fundamentale Fragen. Es geht darum, ob wir, ob unsere Gesellschaft, den Lebenden näher steht oder aber den Verstorbenen.