Knappe Kiste bei Landtagswahlen in Berlin – Neuauszählung könnte nötig werden

Die Wiederholung der Pannenwahl vom Herbst 2021 in Berlin dürfte am Sonntag zwar ohne gröbere Pannen verlaufen sein – dennoch könnte es sein, dass die Stimmen noch einmal ausgezählt werden müssen. «Wir werden uns die Zahlen noch mal genau angucken und das mit unseren Juristen besprechen», sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Montag nach der Wahl. Denn ein relevantes Ergebnis ist äusserst knapp. Zwar konnte die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner ihr Wahlergebnis um zehn Punkte steigern und landete bei 28,2 Prozent – was ihr stärkstes Ergebnis seit 1999 ist.