Landrat stellt sich zur Steuerfrage hinter Regierung

Was sich im Vorfeld bereits abgezeichnet hat, trat an der Sitzung des Davoser Grossen Landrats am Donnerstag auch ein. Die Motion der FDP-Fraktion, in der per 2023 eine Steuerfussreduktion von 103 auf 99 Prozent gefordert wurde, blieb chancenlos. Der Vorstoss wurde mit zehn zu sechs Stimmen als nicht erheblich erklärt und einzig von den sechs FDP-Vertreterinnen und -Vertretern unterstützt.