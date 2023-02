Der Kanton Glarus soll Industrieland kaufen und verkaufen können

Als die Electrolux im Jahr 2015 ihr Werk in Schwanden geschlossen hat und 120 Arbeitsplätze verloren gegangen sind, wollten der Kanton, die Gemeinde Glarus Süd und die Stiftung «für ein starkes Glarnerland» der Kantonalbank einen Teil der Liegenschaft kaufen. Dazu wäre eigens eine Aktiengesellschaft gegründet worden, welche die Liegenschaft «entwickelt, marktfähig gemacht und dem Markt wieder zugeführt» hätte, wie damals mitgeteilt wurde. So hätten in neu angesiedelten Betrieben wieder Arbeitsplätze entstehen sollen.