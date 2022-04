Landeskirche: Pfarrerwahl nicht rechtens

Die Wahl von Stanislav Weglarzy zum Pfarrer von Näfels ist noch nicht in trockenen Tüchern. Er war am Samstag an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung gewählt worden. Wie das katholische Onlineportal kath.ch schreibt, ist die Katholische Landeskirche des Kantons Glarus der Auffassung, dass die Versammlung nicht rechtmässig war. Das sagte Verwalter Heinrich Stucki. Entsprechend sei auch die Wahl von Stanislav Weglarzy zum Pfarrer ungültig.