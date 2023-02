Migranten erfrieren und verdursten im Mittelmeer

Was genau auf dem sechs Meter langen Boot passiert ist und wie es zur Havarie und dann zur Tragödie kam, war am Freitag noch Gegenstand von Abklärungen. Aber auf dem völlig überladenen Schiff, das am vergangenen Samstag im tunesischen Sfax mit mindestens 52 Flüchtlingen an Bord in See gestochen war, muss es zu erschütternden Szenen gekommen sein.