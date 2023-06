Im Kanton Glarus beantragen weniger Menschen Asyl

«Gasthaus» in Näfels auch während der Ferien offen



Die Asylbetreuung des Kantons Glarus bietet das Beschäftigungsprogramm «Gasthaus» an. «Das Angebot ist an beiden Orten sehr beliebt und verzeichnet steigende Gästezahlen», meldet der Kanton Glarus in einer Mitteilung.Beim Programm kochen Asylsuchende zusammen Spezialitäten aus ihrer Kultur und bieten diese Gerichte bei einem öffentlichen Mittagstisch an. So sollen die Asylsuchenden in Kontakt mit Einheimischen kommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Dieses Angebot gibt es in Näfels und Glarus. In Näfels findet der Mittagstisch im Josefsheim jeweils am Dienstag ab 12 Uhr statt, auch während der Sommerferien. Der Mittagstisch im Jugendhaus Gaswärch pausiert in den Ferien. Bis dahin findet das Essen jeweils am Freitag statt. Nach den Sommerferien wechselt der Wochentag auf den Donnerstag.