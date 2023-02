Der Protest bei der Steuererklärung ist leiser

Die Kritik war schroff: «Schrott, typisch Schreibtischtäter, nichts funktioniert, das Ganze ist nicht benutzerfreundlich.» So klang es laut dem Präsidenten des Vereins Glarner Senioren 2022 an der Hauptversammlung von vielen Mitgliedern. Und auch Paul Aebli selbst bekundete Mühe mit der Einführung der Online-Steuererklärung: «Nach zehn Versuchen habe ich es aufgegeben», erklärte er vor etwas weniger als einem Jahr gegenüber den «Glarner Nachrichten». In dieser Zeitung reagierten auch mehrere Leserbriefschreiberinnen oder -schreiber eher ungehalten auf die Neuerung im Kanton.