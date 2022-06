La Punt wird sich in den nächsten Jahren verändern

In den kommenden fünf Jahren werden in La Punt Chamues-ch rund 300 Millionen Franken in Infrastruktur und Renaturierung des Inns und des Chamuerabachs investiert. Mit dem Innovationscampus Inn Hub La Punt, mit der neuen Umfahrungsstrasse mit Tunnel und mit den verschiedenen Projekten der Gemeinde für mehr Wohn- und Gewerberaum wird La Punt ein neues Gesicht erhalten. Auch eine neue Orts- und Tourismusstrategie ist geplant.