Baustart für das Archiv cultural Tujetsch im Sommer ist gesichert

Eine halbe Million Franken hat der Gemeinderat von Tujetsch schon vor einem Jahr für das Vorhaben gesprochen. Jetzt kommen weitere 175’000 Franken dazu, vorausgesetzt, auch die Gemeindeversammlung segnet den Gesamtbeitrag ab: Das kommunale Parlament hat an seiner Sitzung vom Mittwochabend grünes Licht gegeben für zusätzliche Mittel zugunsten des geplanten Kulturarchiv-Neubaus in Tujetsch. Insgesamt rund 1,6 Millionen Franken investiert die Trägerschaft, das Forum cultural Tujetsch, in das von Architekt Gion A.