Kritiker fordern Stopp, Befürworter hoffen weiter

«Dieses Projekt muss nun gestoppt werden!» Das schreibt die IG Mobilität Region Uznach (IGMRU) in Bezug auf die Verbindungsstrasse A15-Gaster. Dies als Reaktion auf das zweite negative Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) zur Linienführung entlang des Kaltbrunner Riets. Der Kanton will deshalb nochmals Varianten im Abschnitt Rotfarb bis Grynaustrasse in Uznach prüfen. Laut Projektleiter Manfred Huber vom kantonalen Tiefbauamt drohen dadurch Verzögerungen von ein bis zwei Jahren (Ausgabe vom Freitag).