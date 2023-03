Kriminalität hat stark zugenommen in Graubünden

Da sind sogar die Verantwortlichen der Kantonspolizei ein wenig ratlos: Die Zahl der in Graubünden verübten Straftaten ist im letzten Jahr um 23 Prozent angestiegen. Die Zuwiderhandlungen gegen das Strafgesetzbuch sogar um 30 Prozent. Diese und weitere Zahlen aus der Kriminalstatistik präsentierte die Kantonspolizei am Montag an einer Medienkonferenz in Chur.