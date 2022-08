«Krieg in Europa» im Fokus der Botschafterkonferenz

Ein Zeichen für die rätoromanischen Kultur und Sprache

Wie es weiter heisst, ist es Brauch, dass im Rahmen der Konferenz der Botschafterinnen und Botschafter der jeweilige Gastgeberkanton einen sogenannten «Kantonstag» organisiert. Der diesjährige Kantonstag fand am Dienstag statt. Der Bündner Regierungspräsident Marcus Caduff hat den Kantonstag eröffnet und zusammen mit den Regierungsmitgliedern die verschiedenen Programmpunkte begleitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz besuchten am Vormittag in verschiedenen Gruppen den Corvatsch, den Piz Nair, die Diavolezza sowie den Muottas Muragl. Am Nachmittag standen verschiedene sportliche, kulturelle und kulinarische Aktivitäten im Raum Pontresina auf dem Programm.

Der Kantonstag war thematisch auf zwei Schwerpunkte ausgerichtet. Zum einen sollen die Teilnehmenden die rätoromanische Sprache und Kultur besser kennen lernen und für die Besonderheiten der vierten Landessprache sensibilisiert werden. Andererseits soll der Kanton Graubünden und die Region Oberengadin als attraktive Feriendestination präsentiert werden. Mittels verschiedenen Aktivitäten sei den Teilnehmern ein Erlebnis in der Natur, Landschaft, Kultur und Arbeitswelt des Oberengadins geboten worden. (red)