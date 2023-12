Gazakrieg wirft Schatten auf jüdisches Lichterfest in Israel

Wir sind gekommen, um die Dunkelheit zu vertreiben», lautet der Titel eines der beliebtesten Chanukkalieder, ins Deutsche übersetzt. Allein in der ersten Strophe kommt drei Mal das Wort «Or» vor, Hebräisch für «Licht»: «Jeder ist ein kleines Licht», heisst es da etwa, «und gemeinsam sind wir ein starkes Licht.» Für den 40-jährigen Israeli Michael Levy hat diese Zeilen in diesem Jahr eine neue, bittersüsse Bedeutung erhalten. Denn «Or» ist auch der Name seines 33-jährigen Bruders, den die Terroristen der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten.