Safiental muss Wasser auf zwei Alpen sichern und eine ARA bauen

Massnahmen sind zudem nötig für die Wasserversorgungen auf den Alpen Brün und Dutjen. In Brün, wo es für die Käseproduktion eine leistungsfähige Zuleitung von Trinkwasser braucht, sind die Fassungen und Brunnenstuben gemäss Botschaft in desolatem Zustand, die Kosten für eine Sanierung stehen aber in keinem Verhältnis zur nutzbaren Wassermenge. Deshalb soll das Trinkwasser neu während der Alpzeit über eine rund 1000 Meter lange neue Druckleitung von Arezen her zur Alp Brün gepumpt werden. Auf Dutjen wiederum ist die Schüttung aus den Quellen für das Tränken des Viehs derart gering, dass es in Trockenzeiten zu Unruhen in der Herde kommen kann. Abhilfe schaffen soll nun ein Wasserspeicher vor Ort. Insgesamt muss Safiental für die beiden Projekte knapp 745’000 Franken brutto aufwenden.