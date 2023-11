Der Ausbau der Berufsschule Ziegelbrücke ist bereit für die Landsgemeinde

Die Berufsschule in Ziegelbrücke soll für gut 35,5 Millionen Franken erweitert werden. Dies war im Landrat am Mittwoch nicht grundsätzlich umstritten, obwohl etwa die Verlegung der Turnhalle in den Untergrund und das Bauen in die Breite anstatt in die Höhe aus ökologischen Gründen von den Grünen und von der SVP kritisiert wurden. Umstritten war aber mit der Höhe der Turnhallendecke ein Detail.