Trin genehmigt 17,5 Millionen Franken für die Melioration

Aus dem Projekt ausgegliedert wurde gemäss Gemeindepräsident Maurus Caflisch der mit knapp einer Million Franken veranschlagte Bereich Bewässerung. Dafür brauche es eine separate Plangenehmigung und eine Finanzierung, die mehr über die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter als über die Landbesitzenden laufe. Die Kosten wären laut Botschaft auch nicht beitragsberechtigt. Für die 16,5 Millionen Franken, die subventioniert werden, haben Bund und Kanton Beiträge von total 84 Prozent in Aussicht gestellt, das entspricht knapp 13,9 Millionen Franken. 30 Prozent der Restkosten übernimmt die Gemeinde; was übrig bleibt, geht zu Lasten von Grundeigentümerschaft und Dritten. (jfp)

Dabei sollen unter anderem die vorhandenen Werke für die land- und forstwirtschaftliche Erschliessung umsichtig ausgebaut und für eine möglichst lange Lebensdauer konzipiert werden, wie es in der Botschaft zum Meliorationskredit heisst. Einzelne besonders beanspruchte Wege würden mit Betonspuren befestigt, andere könne man als Kies- oder Grünwege ausbauen. «Neuerschliessungen sind fast keine notwendig», betonen die Verantwortlichen. Insgesamt umfasst das Projekt 23,5 Kilometer Erschliessungsanlagen.

2015 hat die Gemeindeversammlung die Durchführung einer Melioration beschlossen, 2021 konnte das von der Meliorationskommission und den Ingenieuren erarbeitete generelle Projekt aufgelegt werden. Jetzt steht die Genehmigung durch den Kanton unmittelbar bevor, und am Donnerstagabend hat die Stimmbürgerschaft den nötigen Kredit von 17,5 Millionen Franken gesprochen: In Trin kann voraussichtlich schon bald die Verbesserung der landwirtschaftlichen Strukturen angegangen werden.