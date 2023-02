«Bunga-Bunga»-Partys: Berlusconi vom Vorwurf der Zeugenbestechung freigesprochen

Beim sogenannten «Ruby-ter»-Prozess handelt es sich bereits um das dritte Verfahren rund um die einstigen «eleganten Nachtessen», wie Berlusconi die Partys in seinen Villen bezeichnete. Dabei ging es nicht mehr um das «Bunga-Bunga», also um Sex mit der damals 17-jährigen Karima El Mahroug alias Ruby Rubacuori, um halbnackte, als Nonnen verkleidete junge Tänzerinnen, um Burlesque-Wettbewerbe oder ähnliches: All das war schon in früheren Prozessen in den Jahren 2011 bis 2015 verhandelt worden.