Koordinationsstelle Gesundheit ist nicht unumstritten

Die Koordinationsstelle Gesundheit oder Koge des Kantons sind die drei Pflegefachfrauen Anna Rosa Streiff Annen, Franziska Tschudi und Sabine Steinmann mit zusammen 130 Stellenprozenten. Seit dem Frühling 2019 haben sie ihr Büro in Glarus im Rathaus. Was die Koge konkret macht, lässt sich einem Bericht des Beratungsunternehmens KPMG entnehmen. Die KPMG hat im Auftrag des Kantons die Koge unter die Lupe genommen und führt neun anonymisierte Fallbeispiele an.