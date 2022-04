«Konflikt» statt «Krieg»: Pult kritisiert Martullo scharf

Der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult kritisiert SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo für ihren Umgang mit dem Krieg in der Ukraine als Politikerin und als Ems-Chefin. Die Neuigkeiten über die interne Sprachregelung bei der Ems-Gruppe, die Mitarbeitenden verbietet, in interner und externer Unternehmenskommunikation das Wort «Krieg» zu verwenden, hat ihn dazu bewegt, einen offenen Brief zu verfassen. Der Brief im Wortlaut: