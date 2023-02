Churwalden, 1295

20’000 Erdbeben-Todesopfer, mindestens: Was sich in der Türkei und in Syrien derzeit abspielt, lässt sich kaum in Worte fassen. 20’000 Todesopfer, das entspricht der halben Bevölkerung von Chur oder der Oberengadiner Gesamtbevölkerung. Und mit den unfassbaren 20’000 Opfern ist es nicht getan, die Sach- und Personenschadenhöhe wird in den betroffenen Gebieten unfassbar hoch sein – vom Leid der Überlebenden natürlich gar nicht zu sprechen.