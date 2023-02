So geht Journalismus nicht

Seymour Hersh haftet eine gewisse -Tragik an. Die Ikone des investigativen Journalismus in den USA gleitet auf seine alten Tage immer mehr in den Bereich des Spekulativen ab. Während er seine preisgekrönte Arbeit in Vietnam oder im Irak auf verschiedene gut recherchierte Quellen stützte, fehlt seinen jüngsten Recherchen dieser Tiefgang.