Der Welthandel droht zur Geisel der Huthi-Rebellen zu werden

Die USA haben Israel von Anfang an dazu gedrängt, nichts zu tun, was den Krieg gegen die Hamas zu einem Regionalkonflikt ausweitet. Tatsächlich wird diese Gefahr angesichts der von Tel Aviv breit angelegten Kampagne mit jedem Tag grösser. Erst recht, nachdem die Huthi-Milizen die internationale Handelsschifffahrt im Roten Meer ins Visier genommen haben. Die von Iran unterstützten De-facto-Machthaber des Jemen drohen damit, jedes in irgendeiner Weise mit Israel assoziierte Schiff anzugreifen, das die Meerenge Bab al-Mandab passiert.