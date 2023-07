Der unerträgliche Eiertanz des Friedrich Merz

Also wie jetzt? Zuerst räumt CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview kurz mal einen Beschluss seiner Partei ab und will eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht mehr ausschliessen. Dann, nach massiver Empörung in der eigenen Partei, stellt er klar, dass es derlei Bündnisse auch weiterhin nicht geben wird. Hat sich Merz bloss versprochen? Eher nicht. Schon vor ein paar Tagen meinte er, die Union sei die «Alternative für Deutschland – mit Substanz».