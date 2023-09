Aiwangers Werk und Söders Beitrag

«Guad is gangen, nix is g’scheh’n!» Das haben sich am Montag wohl viele in der CSU – und vor allem ihr Chef Markus Söder – ­gedacht. Denn am Gillamoos, dem grossen traditionellen Jahrmarkt in Abensberg, war Hubert Aiwanger recht zahm. Der Chef der Freien ­Wähler und Vizechef der bayerischen Landesregierung sprach einfach gar nicht über die Flugblattaffäre. Und ­Ministerpräsident Söder hatte ohnehin schon am Sonntag erklärt, die ­Sache sei für ihn beendet.