Amerikanisch-russischer Zusammenstoss löst Sorgen aus

Anatoly Antonow kommt nur selten aus dem weissgrauen Kastenbau am «Zelensky Way» im Nordwesten der amerikanischen Hauptstadt heraus. Nach dem Absturz der MQ-9-«Reaper»-Drohne über dem Schwarzen Meer musste er im US-Aussenministerium am Foggy Bottom erscheinen, um als Botschafter Russlands eine formelle Protest-note entgegenzunehmen. In Moskau überbrachte derweil US-Botschafterin Lynne Tracy eine, wie es hiess, «scharfe Botschaft» an den Kreml.