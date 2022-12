Auch grüne Landrätinnen sind nicht unersetzlich

Die Glarner Grünen sind so erfolgreich wie noch nie. Dass sie vor drei Jahren mit Mathias Zopfi einen Ständeratssitz erobert und an der Landsgemeinde 2021 dafür gesorgt haben, dass Öl- und Gasheizungen verboten werden, hat in die ganze Schweiz ausgestrahlt. Zopfi wird inzwischen bekanntlich als Bundesratsanwärter gehandelt. Erfolge feiern konnten die Grünen auch bei den Landrats- und Gemeinderatswahlen in diesem Jahr.