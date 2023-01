Studie zeigt: Bündner Nationalräte sind wenig KMU-freundlich

Magdalena Martullo-Blocher spricht oft von den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Während der Coronakrise war es die SVP-Nationalrätin, die medienwirksam Coiffeursalons mit Hygienemasken versorgte. Doch wie sich jetzt zeigt, war sie in der aktuellen Legislatur in Bundesbern nur das am 55. KMU-freundlichste Nationalratsmitglied in Bundesbern. Doch sie ist nicht die einzige Abgeordnete aus Graubünden, die in der Liste parteiintern hinten anstehen muss: Im Schnitt liegt das Bündner Fünfgespann auf Platz 20 von 26 Kantonsfraktionen.