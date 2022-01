Klosters für Durchführung der Landsession 2023 favorisiert

Nach den drei Bewerbungen hat die Präsidentenkonferenz des Grossen Rats nun entschieden, die Klosterser Kandidatur einer vertieften Prüfung zu unterziehen. Das teilte die Bündner Standeskanzlei am Donnerstag mit. Die Wahl sei aufgrund der drei guten Bewerbungsdossiers nicht einfach gewesen, heisst es in der Mitteilung. Gemäss dieser wird der Grosse Rat voraussichtlich in seiner Aprilsession über den Zuschlag für die Durchführung der Landsession 2023 entscheiden.