Vor UNO-Treffen: Kalifornien zieht die Klimanotbremse

Der Bundesstaat mit der fünftgrössten Volkswirtschaft der Welt setzt sich im Alleingang an die Spitze der Bewegung für das Ende fossiler Energieträger. Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, er werde ein Gesetz unterzeichnen, das Konzerne mit einem Wert über eine Milliarde Dollar dazu zwingt, jährlich eine Klimabilanz vorzulegen. Betroffen sind rund 5000 Unternehmen, die künftig offenlegen müssen, was ihre Produktion, Entsorgung, Liefer­ketten, Transport und Reiseaktivitäten der Mitarbeitenden zu den Treibhausgasen beitragen.