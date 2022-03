Klatschen nützt nichts

In Graubünden verdienen Kindergartenlehrpersonen miserabel. Das ist schon auf den Kanton bezogen eine Ungerechtigkeit. Aber die Entlöhnung ist auch gleich die schlechteste in der ganzen Schweiz. Wer zum Teufel soll diesen Beruf überhaupt noch lernen und später in einer Bündner Gemeinde unterrichten? Personalmangel zeichnet sich schon jetzt ab. Passiert weiterhin nichts, wandern Fachkräfte ab nach Glarus, Zürich oder eben in alle anderen Kantone, die für diese anspruchsvolle Arbeit mehr zahlen.