Kindergarten soll für 4,5 Millionen Franken aufgestockt werden

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler steigt, die Tagesstruktur-Angebote werden immer mehr nachgefragt, und auch die erweiterte Stundentafel des Lehrplans 21 und die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen verstärken das Problem: In Flims wird der Schulraum knapp. Mit dem 2002 eröffneten Schulhaus Surmir und dem 2015 eingeweihten Scoletta-Gebäude kann der stark steigende Bedarf an Platz nicht mehr gedeckt werden. Auf Beginn des Schuljahrs 2023/24 hin muss deshalb «zwingend» eine Erweiterung realisiert werden, wie an der Flimser Gemeindeversammlung vom Montagabend orientiert wurde.