Am 5. März 1972, fast auf den Tag genau also vor 50 Jahren, konnten die damaligen Bündner Stimmberechtigten, also die Männer, zum letzten Mal uneingeschränkt ihre politische Macht ausüben, was kantonale Angelegenheiten betraf. Die Bündner Männer sagten damals mit 72,2 Prozent Ja zum Frauenstimm- und Wahlrecht auf Kantons- und Kreisebene.