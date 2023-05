Insgesamt wird es im Glarnerland ein wenig teurer

Eigentlich wollte die Regierung den Steuerfuss für das nächste Jahr selbst um ein Prozent auf 57 Prozent der einfachen Staatssteuer senken. Doch dann krempelte der Landrat ihre Steuerstrategie um. Mit dem neuen Finanzausgleich stand das am Sonntag an der Landsgemeinde aber erst als letztes Traktandum auf der Liste, während die Festlegungen der Steuersätze traditionell zu Beginn debattiert wurden. So zeichnete sich schon früh in etwa ab, was am Ende zu erwarten war.