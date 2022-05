Keine «Heilung» von Homosexuellen

In verschiedenen Freikirchen in der Schweiz und im nahen Ausland führen Geistliche, Psychotherapeutinnen, Ärzte und Coaches sogenannte Konversionsmassnahmen durch. Weil Homosexualität in den entsprechenden Gemeinschaften als «Krankheit» und «Symptom» angesehen wird, soll die homosexuelle Veranlagung eines Menschen in heterosexuelle Neigungen überführt werden. Nach einem Beitrag im Reportageformat «rec.» von SRF wollte SP-Grossratsstellvertreter Pascal Pajic (Chur) von der Bündner Regierung wissen, ob sie Kenntnis von solchen Fällen im Kanton hat.