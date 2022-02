Keine Förderung, weil kein Bedarf

Das Mittelland sagt Nein, auch die Bergkantone wollen, etwas überraschend, nicht, und die Romandie mitsamt der Rumantschia ist dafür, schafft es aber nicht, die Niederlage für die grossen Medienkonzerne und kleinen Medien-Startups in einen Sieg zu wenden. Offensichtlich ist es weder nationalen noch kantonalen Politikerinnen und Politikern gelungen, ihre Ja-Parole unters Volk zu bringen. Offensichtlich ist die Skepsis der Bevölkerung grösser, dass Gelder statt in die Medienförderung in Bildersammlungen und auf Privatkonten fliessen. Das ist ohne Wenn und Aber zu akzeptieren.