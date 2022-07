Kantonsräte erheben happige Vorwürfe gegen Umweltamt

Es sind apokalyptische Szenen, die Feuerwehrleute aus der Schweiz und ganz Europa in Flums erlebt haben. Umgeben von dickem Rauch versuchen sie in einem Stollen lichterloh brennende Autos zu löschen. Solche Übungen im Versuchsstollen Hagerbach in Flums fanden bis 2012 statt. Geübt hat dort unter anderen auch die Feuerwehr Rappers­wil-Jona.