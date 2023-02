Landrats-Kommissionen im Landsgemeinde-Endspurt

An der letzten Landratssitzung vor dem Druck des Memorials für die Landsgemeinde dürften am Mittwoch gleich drei zweite Lesungen spannend werden. Denn bei den drei Vorlagen hat sich die vorberatende Kommission nach der ersten Lesung noch einmal mit der Materie beschäftigt, was nicht häufig vorkommt. Es handelt sich um die Vorlage zum öffentlichen Beschaffungswesen, das Standortförderungsgesetz und die Änderung des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch im Zusammenhang mit einem Memorialsantrag der Runsenkorporation Rüti.