Neu unter Denkmalschutz: 190’080 Franken für die Burgruine Solavers

Der bauliche Zustand der Burgruine Solavers ist sehr unterschiedlich. Gänzlich unberührt und ungesichert ist der ausgedehnteste der erhaltenen Bauteile, die grosse Schildmauer, wie aus der Mitteilung der Bündner Regierung hervorgeht. Zahlreiche Balkenlöcher, ein stark verwitterter Mauerabsatz, vertikale Baufugen und Abdrücke von hölzernen Auf- und Anbauten würden auf eine vielfältige Baugeschichte und eine interessante ursprüngliche Baugestalt hinweisen. Die stark aufgelöste Mauerkrone, Bewuchs am Mauerwerk und die vielen verstürzten Steine an ihrem Mauerfuss signalisieren den vorhandenen Konservierungsbedarf der Schildmauer in Solavers nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen.