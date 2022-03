Kantonalkirche entscheidet: Näfelser Kirchenräte im Unrecht

In der katholischen Kirchgemeinde Näfels hängt der Haussegen schief. Am 24. Januar entzogen alle vier Kirchenräte der Präsidentin Daniela Gallati das Vertrauen. Kirchenrat Wolfgang Hauser sagte Ende Januar den «Glarner Nachrichten», Hintergrund sei ein Konflikt zwischen dem Pfarrer und der Kirchenratspräsidentin. Pfarrer Stanislav Weglarzy habe sich beklagt, die Präsidentin mische sich in seelsorgerische Angelegenheiten ein. Diese würden aber in seiner Kompetenz liegen. Worum es konkret gehe, wisse der Kirchenrat nicht, so Hauser. Aber der Rat habe sich hinter den Pfarrer gestellt.