Kantonaler Führungsstab bildet sich in Sachen Strommangel weiter

Strom ist ein wertvolles Gut – das zuweilen auch knapp werden könnte. Nebst der Pandemie hat die potenzielle Stromknappheit diesen Winter die Politik beschäftigt. So auch die Bündner FDP-Fraktion des Grossen Rats. In einem entsprechenden Fraktionsauftrag beauftragt sie die Regierung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Konkret hat die FDP-Fraktion die Regierung gebeten, ihr einerseits aufzuzeigen, wie sie die Versorgungssicherheit im Kanton in Zukunft gewähren will, inklusive aller finanziellen Konsequenzen.