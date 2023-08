38 Bündner Gemeinden zahlen, damit 62 mehr Geld erhalten

Wer hat, der muss geben. Wer nicht so viel hat, bekommt. So funktioniert der Finanzausgleich. Und zwar national, wenn finanzstarke Kantone die finanzschwächeren unterstützen müssen, als auch kantonal, wenn diese Aufgabe die Gemeinden untereinander übernehmen. Das Ziel des Finanzausgleichs: Er soll die unterschiedlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Regionen ausgleichen.

Welche Bündner Gemeinden in den Geldtopf einzahlen und welche Geld daraus erhalten, das steht in einer Mitteilung des Kantons Graubünden vom Donnerstag. In die Berechnung fliessen die Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen, die Wasserzinsen sowie Steuerwerte von Liegenschaften mit ein. Daraus wird das durchschnittliche Ressourcenpotenzial pro Kopf berechnet. Dieses liegt neu bei 4109 Franken (fürs Jahr 2022 waren es 4043 Franken). Alle Gemeinden, die pro Kopf ein höheres Ressourcenpotenzial aufweisen, zahlen in den Geldtopf ein, die anderen erhalten Geld.

Kanton trägt seinen Teil bei

Insgesamt gelten 38 Gemeinden als ressourcenstark und 62 als ressourcenschwach. Die 33 Gemeinden steuern insgesamt 23 Millionen Franken zum kantonalen Finanzausgleich bei. Am tiefsten in die Tasche greifen muss die Gemeinde Ferrera, die ein Ressourcenpotenzial von 17'354 Franken pro Kopf aufweist – rund neun Mal mehr als die finanzschwächste Gemeinde Flerden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei den beiden Polen keine Veränderung ergeben.

Insgesamt fliessen zu den Gemeinden aus dem Ressourcenausgleich rund 60,9 Millionen Franken. Zusammen mit eigenen Ressourcen erreicht so jede Gemeinde 71 Prozent des kantonalen Durchschnitts. Die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen und den Beiträgen der ressourcenstarken Gemeinden in Höhe von rund 37,9 Millionen Franken trägt der Kanton.

Lasten werden ausgeglichen

Zusätzlich zum Finanzausgleich gibt es noch ein weiteres Instrument, um im Kanton für mehr finanzielle Gerechtigkeit zu sorgen. Dieses nennt sich Gebirgs- und Schullastenausgleich. Hier geht es darum, Nachteile in der Besiedlungsstruktur, bei der Lage oder bei der Schülerquote auszugleichen. 2024 erhalten 49 berechtigte Gemeinden total 25 Millionen Franken – gleich viel wie im Vorjahr. Diese Mittel stellt vollumfänglich der Kanton zur Verfügung. Am meisten wird an Gemeinden in der Region Surselva und Viamala ausgerichtet (siehe Grafik).