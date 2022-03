Kanton will Grossanlass für Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen

Vom 10. bis 17. März 2029 finden die Special Olympics World Winter Games in der Schweiz statt. Während sechs Tagen kämpfen Menschen mit geistiger Behinderung in neun verschiedenen Sportarten um den Sieg. Sämtliche Wettkämpfe werden dabei in Chur, Arosa und Lenzerheide ausgetragen. Die Eröffnungsfeier wird im Stadion Letzigrund in Zürich abgehalten.