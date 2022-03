Kanton sucht Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

Derzeit kommen jeden Tag neue Flüchtlinge aus der Ukraine in den Kanton Glarus. Am Dienstag waren 44 Personen im Kanton registriert, bis Ende Juni könnten dazu weitere 300 Personen kommen. Dies sei eine grosse Herausforderung für die Behörden von Kanton und Gemeinden, sagte Frau Landammann Marianne Lienhard am Mittwoch an einer Medienkonferenz im Rathaus. Sie informierte über die aktuelle Lage zusammen mit Andreas Zehnder, Leiter Soziales, Christine Saredi, Asyl- und Flüchtlingskoordinatorin, und Andrea Glarner, Leiterin Volksschule und Sport.