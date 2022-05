Kanton spricht Geld für Sportanlage in Savognin

Im Surses soll mit dem Bau der Sportplätze La Nars in Savognin eine neue touristische Sportanlage entstehen. Wie die Bündner Regierung am Donnerstag mitteilt, will sie dieses Vorhaben mit einem Kantonsbeitrag in der Höhe von rund 196’000 Franken im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) unterstützen. Der Beitrag wird im Zusammenhang mit einem NRP-Darlehen des Bundes von 844’000 Franken gesprochen.