Kanton saniert in Grono Strasse aus den 60er-Jahren

In den frühen 1960er-Jahren wurde die Verdabbiostrasse, eine kantonale Verbindungsstrasse, in Grono gebaut. Seither erschliesst sie die Fraktion Verdabbio der Gemeinde Grono. Insbesondere der Abschnitt zwischen Grono und Fontanèl sei in einem schlechten Zustand, teilt die Regierung mit. Der Kanton hat nun ein entsprechendes Auflageprojekt zur Instandsetzung der Strasse genehmigt.