Finanzminister Martin Bühler: «Keine Steuersenkung kostet uns auch»

Im Sparschwein des Kantons Graubünden liegen aktuell rund 3,1 Milliarden Franken. So hoch ist nämlich das Eigenkapital gemäss der Jahresrechnung 2022. Deshalb wurden aus dem Parlament in den vergangenen Monaten verschiedene Forderungen laut. Die letzte von FDP-Grossrat Oliver Hohl, der Steuersenkungen für natürliche Personen bereits im Hinblick auf das Budget 2024 fordert. Zusätzlich ist ein Auftrag von Hohl beim Finanzdepartement in Arbeit, bei dem eine steuerliche Entlastung für Familien und Fachkräfte das Thema ist.