Kanton Glarus passt Quarantäneregeln an

Wie der Kanton Glarus mitteilt, dauert die Quarantäne ab sofort nur noch sieben Tage. Von der Quarantäne ausgenommen seien Personen, bei denen die vollständige Impfung oder die Booster-Impfung weniger als vier Monate zurückliegt. Das Gleiche gilt für Personen, die in den letzten vier Monaten von Covid-19 genesen sind. Aktuell müssen nur Personen in Quarantäne, die im gleichen Haushalt wie eine angesteckte Person wohnen oder engen Kontakt zu dieser hatten. In Alters- und Pflegeheimen können zum Schutz der Bewohnenden befristet auch strengere Regeln gelten. Die Isolation für angesteckte Personen – auch für geimpfte und genesene – dauert nach wie vor zehn Tage.