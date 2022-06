Kanton Glarus fördert Hausärzte stärker

Die Praxisassistenz wird nun durch ein sogenanntes Hausarztcurriculum ergänzt. Dabei eignen sich die angehenden Hausärztinnen oder Hausärzte in den gewählten Fachgebieten jene Kompetenzen und Fähigkeiten an, die für die Hausarztmedizin relevant sind. Ziel sei es, eine medizinische Breitenkompetenz zu erhalten und zu fördern. Die Basisweiterbildung vom ersten bis zum dritten Jahr wird dabei im Kantonsspital Glarus selbst angeboten. Die Aufbauweiterbildung im vierten und fünften Jahr erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital St. Gallen.